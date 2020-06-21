شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة. وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلتهما إلى مركز عصيون الاحتلالي، ومواطنا من بلدة يطا جنوبا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في مناطق عصيدة، والباطن، والبياضة، والزحلفان،واقتحمت بلدة يطا، وداهمت عدة احياء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.