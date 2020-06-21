مقتل عنصرين من الحشد الشعبي بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قتل عنصران من "الحشد الشعبي" وأصيب 4 آخرون، الأحد، في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد، بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "مسلحين من داعش شنوا في ساعة متأخرة من ليل السبت/ الأحد، هجوما عنيفا استهدف مقر اللواء 35 للحشد الشعبي في ناحية مكيفيشة جنوبي صلاح الدين".

وأضاف محمد أن "الهجوم خلف قتيلين من الحشد الشعبي و4 جرحى"، مشيرا إلى مقتل عدد من عناصر "داعش" خلال الاشتباكات التي استمرت نحو ساعة بين الطرفين.

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ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل 3 من عناصر للرد السريع (تتبع الداخلية) وإصابة 4 بجروح، في هجوم استهدف دوريتهم بأطراف قضاء طوزخرماتو، شمالي صلاح الدين.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.