شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الحياة إلى طبيعتها.. رسالة مهمة من «أمير الشرقية» لأهالي المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة رفع منع التجول بشكل كامل.

ودعا أمير المنطقة الشرقية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وقال إن قيادة المملكة بذلت الغالي والنفيس من أجل حماية صحة الإنسان، قبل أن تبدأ البلاد اليوم (الأحد) مرحلة جديدة في هذه الجائحة، عنوانها الالتزام وعمادها المسؤولية الذاتية باتباع ما صدر من الجهات المعنية من تعليمات.

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وأضاف أنه قبل كل ذلك يجب التوكل على الله سبحانه بالقول والفعل، داعياً الله أن يحمي البلاد من كل مكروه.