شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عودة الحياة إلى طبيعتها بالمملكة بعد 4 شهور من الغلق جراء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عادت المملكة اليوم إلى الحياة الطبيعية بعد مرور 4 شهور يوماً من أمر منع التجول ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ودعت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” الجميع بضرورة استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية- وفقاً لـ” اليوم”-.

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كما حثت الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيّ “توكلنا” و”تباعد” لمواجهة وباء كورونا و للحصول على الإرشادات الصحية.