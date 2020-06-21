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بالصور.. عودة الحياة إلى طبيعتها بالمملكة بعد 4 شهور من الغلق جراء «كورونا»

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عادت المملكة اليوم إلى الحياة الطبيعية بعد مرور 4 شهور يوماً من أمر منع التجول ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار “كوفيد 19”.

ودعت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” الجميع بضرورة استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية- وفقاً لـ” اليوم”-.

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كما حثت الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيّ “توكلنا” و”تباعد” لمواجهة وباء كورونا و للحصول على الإرشادات الصحية.

 

 

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