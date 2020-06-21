شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الكسوف الحلقي للشمس في الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت منطقتي الرياض والقصيم منذ قليل الكسوف الحلقي للشمس، وهو الثاني خلال 6 أشهر، حيث يصادف ذلك مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.
ويتمثل هذا الحدث في ظاهرة كسوف الشمس، التي تتسم هذا العام بكونها كسوفا حلقيا، وهو ما يطلق عليه اسم “حلقة النار”، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.
وهذا الكسوف الحلقي في المنطقة هو الثاني بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.
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