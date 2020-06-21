الطلاب في الإمارات يعودون للدراسة في سبتمبر المقبل

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"الخليج 365" من أبوظبي: تعدّ الإمارات خطة مدروسة من أجل ضمان عودة الدراسة في سبتمبر المقبل، في خطوة قد تعجّل من تخفيف القيود والاغلاق الذي يشل قطاعات كثيرة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واطلع "مجلس التعليم والموارد البشرية" خلال اجتماعه برئاسة عبدالله بن زايد آل نهيان على خطة وزارة التربية والتعليم وتصورها حول إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن وزير التربية حسين بن إبراهيم الحمادي قوله خلال الاجتماع: "إن خطة إمكانية استئناف الدراسة في عموم المؤسسات التعليمية في الدولة بما في ذلك إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة "مدارس وجامعات" ستكون في سبتمبر القادم وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية واعتمادا على تقييم المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتبعا للاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية".

وأضاف الحمادي: "إن خطة إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ستتم وفق خطوات مدروسة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة لمواجهة الفيروس والتي تضع صحة وسلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها".

وأكد حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادر التعليمي والاداري وعمال المساعدة من خلال تعقيم المنشآت والمرافق التعليمية والمواصلات على مستوى الدولة وفق إرشادات وزارة الصحة و وقاية المجتمع وتعليمات الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأشاد "مجلس التعليم والموارد البشرية" بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية والهيئات التدريسية بجميع مدارس وجامعات الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية وبالتعاون الذي أظهره أولياء الأمور والطلبة في تطبيق نظام "التعليم عن بعد".

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وأكد المجلس أن "الحس العالي بالمسؤولية الوطنية أدى إلى نجاح هذه التجربة التعليمية وتحقيق النتائج المرجوة".

وفي وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، إن 1.2 مليون طالب من طلبة المدارس الإماراتية استفادوا من خدمة التعليم عن بعد الذي انتهجته الإمارات للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في الحوار الإقليمي الذي أطلقه عن بُعد مكتب اليونسكو في بيروت، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، أن "تفعيل منظومة التعليم الذكي وصلت إلى نسبة 100% دون معوقات بارزة".

وجاء توجُّه الإمارات إلى التعليم الافتراضي بعد تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في مارس الماضي.

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