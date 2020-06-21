شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير الصحة العمومية الموريتانى سيدى ولد الزحاف عن تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 2813 حالة مؤكدة، بحسب وكالة "واس" السعودية .
وأفاد ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفى اليومى حول الوضعية الوبائية فى البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بإجراء 1669 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 43 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 696 شخصًا.
وأشار إلى تسجيل ستة وفيات بهذا الفيروس فى البلاد، ليصبح عدد المتوفين 108 أشخاص منذ ظهور الفيروس فى موريتانيا خلال شهر مارس الماضي.
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