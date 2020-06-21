شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعليم بالإمارات يطلع على خطة إمكانية استئناف الدراسة مع إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع مجلس التعليم والموارد البشرية بالإمارات، خلال اجتماعه برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على خطة وزارة التربية والتعليم وتصورها حول إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم الإمارات حسين بن إبراهيم الحمادى - خلال الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "إن خطة إمكانية استئناف الدراسة فى عموم المؤسسات التعليمية فى الدولة بما فى ذلك إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة "مدارس وجامعات " ستكون فى سبتمبر القادم وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية واعتمادا على تقييم المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتبعا للاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية".

وأضاف الحمادى "أن خطة إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ستتم وفق خطوات مدروسة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة لمواجهة الفيروس والتى تضع صحة وسلامة الطلاب والكادر التعليمى والإدارى والمجتمع على رأس أولوياتها".

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وأكد حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادر التعليمى والادارى وعمال المساعدة من خلال تعقيم المنشآت والمرافق التعليمية والمواصلات على مستوى الدولة وفق إرشادات وزارة الصحة و وقاية المجتمع وتعليمات الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأشاد مجلس التعليم والموارد البشرية بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية والهيئات التدريسية بجميع مدارس وجامعات الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية وبالتعاون الذى أظهره أولياء الأمور والطلبة فى تطبيق نظام "التعليم عن بعد.