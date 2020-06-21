نقص فيتامين «د»..مشكلة 85% مـن سكـان الإمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

أكد أطباء أن نقص الفيتامينات، يتسبب في حدوث أمراض ومضاعفات ومشكلات صحية، حيث تعد الفيتامينات من العناصر المهمة التي ينتجها الجسم وتساعد على بنائه بشكل صحي ومتوازن، وتعزز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض. وأوضحوا أن نحو 85 % من سكان الإمارات لديهم نقص في فيتامين «د» أو عدم كفاية منه، وإن هناك قائمة طويلة من الحالات الطبية التي تُعرض الأشخاص لنقص في الفيتامين.

وشددوا على ضرورة تعويض الفيتامينات والمعادن، ولكن يجب أن يتم حسب حاجة الجسم، ولا بد من إجراء الفحوص الدورية، للتأكد من كمية الفيتامينات والمعادن في الجسم.

وقالوا إن حقن الجسم بالفيتامينات والمعادن عبر الوريد ظاهرة انتشرت مؤخراً في بعض المراكز الصحية، ولا تتوافر بيانات تؤكد أن حقن الجسم بالفيتامينات في الوريد لديها أي فوائد صحية، إنما يمكن أن تكون خطيرة أيضاً لوجود خطر التعرض لجرعة زائدة أو عدوى أو التهابات. في حين أن المكملات الغذائية من الفيتامينات لديها فوائد علاجية لأمراض محددة، إلا أن استخدامها لغرض تجديد الشباب أو المحافظة على الصحة ما هو إلا بدعة. وشددوا على الابتعاد عن فكرة الحصول على «كوكتيل الفيتامينات» التي قد يكون الجسم مكتفياً من نوع معين منها ولديه نقص في نوع آخر، فالتعويض بتلك الطريقة غير صحيح.

وأكدوا ضرورة توعية المجتمع بأهمية مسألة نقص الفيتامينات في الجسم، ومعرفة طرق الحصول عليها، وتنظيم حملات صحية عامة، لتثقيف الجمهور.

أكد الدكتور «محمد عارف»، أخصائي الطب الباطني، في مستشفى أستر - المنخول دبي أنه على الرغم من ساعات شروق الشمس الطويلة في الدولة، فإن نحو 85 % من سكان الإمارات لديهم نقص في فيتامين «د» أو عدم كفاية منه، وعوامل عديدة تلعب دوراً في ذلك، من أهمها اتباع الأشخاص خيارات أسلوب حياة تفتقر للأنشطة الخارجية، ومن المحتمل أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية لنقص في الفيتامين «د» عند المراهقين. ولحسن الحظ، يمكن علاج هذه الحالة من خلال المكملات التي تؤخذ عن طريق الفم.

وقال إنه لا تتوافر بيانات تؤكد أن حقن الجسم بالفيتامينات في الوريد له أي فوائد صحية. في حين أن المكملات الغذائية من الفيتامينات لديها فوائد علاجية لأمراض محددة، إلا أن استخدامها لغرض تجديد الشباب أو المحافظة على الصحة ما هو إلا بدعة، و إن ممارسة حقن الفيتامينات بالوريد غير مفيدة وغير فعالة فحسب، إنما يمكن أن تكون خطيرة أيضاً لوجود خطر التعرض لجرعة زائدة أو عدوى أو التهابات.

حقن الفيتامينات مكلفة

وأكد أن حقن الفيتامينات مكلفة وغير فعالة، وثمة مخاوف متعلقة بالسلامة، أما في حال اتباع المرء حمية غذائية متوازنة، فإن الجسم لا يحتاج إلى فيتامينات إضافية. وفي حال كانت هناك حاجة للفيتامينات لعلاج أمراض محددة مثل داء الكساح، أو نقص فيتامين «د»، فإن المكملات الفموية تعتبر خياراً آمناً وفعالاً.

وعن أبرز الفيتامينات التي تنقص المترددين على المستشفيات، قال إن هناك قائمة طويلة من الحالات الطبية التي تُعرض الأشخاص لنقص في الفيتامين. على سبيل المثال، الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص وزن، سيحتاجون لفيتامينات «أ» و«د» و«ي» و«ك» و«ب» وللمعادن أيضاً، وكذلك الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء، سيحتاجون لنفس الفيتامينات، والمصابون بمرض في الكلى سيعانون من نقص في فيتامين «د»، وعليه، فإن نقص الفيتامين يوجد عند كل مريض بحسب حالته الطبية الراهنة أو بحسب عوامل الخطر المسببة له.

وعن أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، قال: من بين الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم فيتامين أ وفيتامين ب مركب، و«فيتامينات سي، د، ي، و ك.» والفيتامين عنصر أساسي لعملية التمثيل الغذائي الطبيعية في الجسم. في حال عدم تناول كميات كافية من الفيتامينات والمعادن في الحمية الغذائية، فقد ينتج عن ذلك حالات طبية من بينها: نقص فيتامين أ: ينجم عنه العمى الليلي، نقص فيتامين ب: الإسهال الشديد، نقص الفيتامين ب 12: أنيميا تضخم الخلايا، نقص فيتامين سي: داء الأسقربوط، نقص فيتامين د: الكساح، نقص فيتامين ي: فقر الدم الانحلالي، نقص فيتامين ك: اضطراب النزيف.

الإكثار منها يسبب مضاعفات

وأكد الدكتور أنور الحمادي، استشاري ورئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، ضرورة تعويض الفيتامينات والمعادن، ولكن يجب أن يتم حسب حاجة الجسم، ولا بد من إجراء الفحوص الدورية، للتأكد من كمية الفيتامينات والمعادن في الجسم، وتعويض النقص إن وجد، واستخدام الفيتامينات بحد أكثر من حاجة الجسم الفعلية تنتج عنه مضاعفات يكون الشخص في غنى عنها.

وقال إن حقن الجسم بالفيتامينات والمعادن عبر الوريد ظاهرة انتشرت مؤخراً في بعض المراكز الصحية، وللأسف في بعض الأحيان تحقن المرضى من دون التأكد من نسبة الفيتامينات في أجسامهم، مما يؤثر سلباً فيهم.

وشدد على الابتعاد عن فكرة الحصول على «كوكتيل الفيتامينات» التي قد يكون الجسم مكتفياً من نوع معين منها ولديه نقص في نوع آخر، فالتعويض بتلك الطريقة غير صحيح.

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عند النساء والأطفال

وأكدت وفاء عايش، خبيرة التغذية، أن هناك ارتفاعاً في معدل انتشار نقص فيتامين «د» في الدولة، لا سيما عند النساء والأطفال، وهذا النقص يتطلب التشخيص المبكر، وإجراء تلك الفحوص بشكل دوري.

وقالت من الضروري توعية المجتمع بأهمية فيتامين د، وطرق الحصول عليه، وتنظيم حملات صحية عامة، لتثقيف الجمهور، وعلى الجهات الصحية دعم فكرة إضافة فيتامين «د» في المنتجات الغذائية المختلفة التي يمكن لكل الفئات العمرية استهلاكها في الحياة اليومية.

وأشارت إلى ضرورة اتباع برنامج غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين «د»، حيث يعد الكالسيوم من أكثر المعادن المكونة للكثافة العظمية ويمكن الحصول عليها من الأجبان، والحليب، والألبان، والنباتات الخضراء والبقوليات، بينما فيتامين «د» يشارك في تمعدن العظام بواسطة دوره في تنظيم مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم وترسيبه في العظام، ومصادره بعد أشعة الشمس هي زيت السمك والحليب وصفار البيض والخضار.

قلة التعرض للشمس

أكد الدكتور عمر الشافي، استشاري طب العائلة في المستشفى الأمريكي دبي - عيادة الميديا سيتي، أن هناك نقصاً في فيتامين د و ب12 عند معظم المترددين على المستشفيات، بسبب قلة التعرض للشمس وقلة الأغذية الغنية بفيتامين د، وسبب النقص غالباً مفهوم طبي قديم خاطئ بأن الإنسان يحتاج إلى كميات قليلة جداً من فيتامين د و تم تصحيح ذلك قريباً، أيضاً انتشار استخدام الصن بلوك و هو مهم للحماية من الأعراض الخطيرة للشمس على الجلد ولكنه أيضاً يمنع تفعيل فيتامين د المصنوع طبيعيًا في الجلد.

وأوضح أن حقن الفيتامينات بالوريد ليس له أهمية لأنه يعتمد على كميات كبيرة من فيتامين ج و معظمه يفقد في البول، ولكن الفيتامينات الطبيعية مع تناول الخضراوات و الفواكه يومياً تكون أكثر توازناً و تعطي أليافاً ذات أهمية كبيرة للجسم.

العديد من الوظائف

وأكدت شروتي لاكشمانراو، اختصاصي تغذية، أن الفيتامينات هي المواد التي تحتاج إليها حتى يكون جسمك بصحة جيدة. إنه مصطلح يشمل المعادن والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والفيتامينات، وفيتامين (د) هو واحد من الفيتامينات الكثيرة التي تحتاج إليها أجسامنا للحفاظ على صحة جيدة. يحتوي هذا الفيتامين على العديد من الوظائف، بما في ذلك الحفاظ على عظام قوية وامتصاص الكالسيوم، وإن الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) قد يلعب أيضًا دورًا في المساعدة على الحفاظ على صحتك من خلال الحماية من عدة أمراض وربما المساعدة على علاجها.

وأضافت: يمكنك الحصول على فيتامين (د) بعدة طرق. يمكن أن تشمل التعرض للشمس. من15-20 دقيقة ثلاثة أيام في الأسبوع عادة ما تكون كافية، ومن خلال الأطعمة التي تتناولها، ومن خلال المكملات الغذائية.