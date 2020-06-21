شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الحجز المسبق.. «متحدث أمانة مكة» يكشف ضوابط عمل صالونات الحلاقة والتجميل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة مكة المكرمة المهندس رائد سمر قندي، أن الأمانة مستعدة استعداد كامل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المحلات والأسواق التجارية والمولات التي ستفتح وتباشر عملها بصفة معتادة ابتداء من اليوم الأحد.

وأضاف سمرقندي، في حديث لقناة “الإخبارية” “أنه صدرت قبل ساعات توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل بالسماح بإعادة النشاط لصوالين الحلاقة الرجالية والنسائية وأماكن التزيين، ومن خلال توجيهات الوزير صدرت بروتوكولات من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق الإجراءات والاحترازات ومنها على سبيل المثال أن يكون الحضور لصالونات الحلاقة والتجميل عن طريق حجز مسبق، وكذلك الالتزام بالتباعد، والانتظار خارج الصالون، كذلك يجب أيضا قياس درجة الحرارة للزبائن قبل الدخول للصالون”.

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وتابع “هناك إجراءات وقائية للزبائن وأخرى للعاملين، بالنسبة للعاملين عليهم ارتداء جميع ما يوفر ويضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وأدوات السلامة الكمامة القفاز الدرع الواقي في الوجه وكذلك السترة القماشية، وبالنسبة للزبون السترة البلاستيكية والمطاطية في العنق.

وأكد أيضا على أهمية الالتزام بالنظافة على أن يتم تنظيف المحل كل ساعتين، كذلك يفضل أن ألا يكون الدفع بالعملة الورقية ويكون الدفع إلكترونيا.

وختم المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة مكة المكرمة بقوله إنه ابتداء من اليوم الأحد ستقوم الإدارة العامة لشؤون البلديات والبلديات الفرعية بالإضافة إلى الإدارة العامة لصحة البيئة بجولات رقابية مكثفة ومشددة على هذه المحلات خاصة محلات الصوالين لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وستتم مخالفة من لم يطبق هذه الإجراءات.