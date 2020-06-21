نهيـان بـن مبـارك: الأسـرة المتلاحمـة تتحـدى الأزمـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت وزارة التسامح أمس الأول الملتقى الافتراضي «لتعارفوا» تحت شعار «كلنا واحد» بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والدكتور ريمون حمدان أخصائي الطب النفسي ومدير معهد العلاقات الإنسانية في دبي الذي أدار الجلسة من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة.

وشارك في الملتقى أُسر من مختلف قارات العالم استعرضت تجاربها في مواجهة كورونا، وهي أسرة ارانجا كارونارانتني (سريلانكا)، وأسرة ساشا دالاس (المملكة المتحدة)، وأسرة القس براد ريد (الولايات المتحدة)، وأسرة جون سوريا (الهند)، وأسرة الدكتور سالم محمد عويس الشامسي (الامارات)،

كما حضر الملتقى الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، والريم عبد الله الفلاسي الامينة العامة للمجلس الاعلى للأمومة، وركز الملتقى على تبادل الخبرات في إطار «شارك. تعلم. تنمو» من أجل تعزيز القيم الإنسانية الراقية والتسامح والتعايش معا في سلام.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن العالم في حاجة ماسة إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة جائحة كورونا، وهو كذلك في حاجة إلى من يبث فيه روح الأمل والإيجابية والإنسانية، حتى تنجح هذه المواجهة.

وأكد أن الإمارات منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، تركز دائماً على دعم ومساندة الجميع بغض النظر عن الدين واللون واللغة.

وأضاف أن الأسرة المتلاحمة والمتماسكة، أحد أهم مقومات مواجهة الأزمات ولا شك أن التلاحم الأُسري في الإمارات أصبح نموذجاً عالمياً، حيث أظهر مجتمعتنا قدرات رائعة في مواجهة جائحة كوفيد19.

وعبر الدكتور سليم الشامسي والدكتورة مي الجابر اللذان يمثلان الأسرة الإماراتية بالملتقى عن اعتزازهما بأن يكونا جزءًا من هذه التجربة الاجتماعية القيمة.

واستعرضت أسرة إيرانجا كاروناراتني من سريلانكا تجربتها في مواجهة كورونا بأن أفرادها شعروا منذ اللحظة الأولى لاجتياح كورونا العالم بضرورة أن يعمل جميع أفراد الأسرة كفريق عمل متجانس ومتكامل، وأن يستغل كل منهم قدراته ومهاراته الحياتية ومواهبه لصالح الأسرة بشكل عام.

أما أسرة ساشا غراهام كلوز من المملكة المتحدة فأكدت على اعتزازها بالمشاركة في الملتقى ومشاركة قصة عائلتها مع شعب الإمارات.

من جانبه أكد الدكتور ريمون حمدان أن الإمارات أصبحت منصة عالمية لبث الإيجابية وتعزيز المشتركات الإنسانية.