شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع الحظر اليوم.. وتعليق العمرة مستمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

تدخل السعودية، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببرتوكولات وقائية، في وقت شهدت فيه المملكة، أمس السبت، تراجعاً في الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد؛ بعد ارتفاع ملحوظ خلال اليومين السابقين، فيما تدرس السلطات الجزائرية إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات، في حين أعلن المغرب عن توسيع إجراءات تخفيف الحجر الصحّي لتشمل معظم أرجاء البلاد؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، مع استثناء خمس مدن.

وسجلت السعودية، أمس ،3941 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل 3153 حالة شفاء. وتدخل السعودية، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقاً للخطة التي أعلنت في 26 مايو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: إن المملكة سترفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح اليوم الأحد، وستسمح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وأضافت الوكالة: سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر.

وأكملت جوامع ومساجد مكة المكرمة البالغ عددها أكثر من 1500 مسجد جاهزيتها لاستقبال المصلين اليوم .

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس ، عن تعافي 536 إصابة من مرض «كوفيد-19» ليبلغ بذلك إجمالي حالات الشفاء 30726 حالة. كما سجّلت 467 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39145. وسجلت الوزراة 6 حالات وفاة إضافية بفيروس «كورونا».

أما في سلطنة عُمان، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 896 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 28566 حالة. وأضافت: إن 14780 حالة من 28566 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 128 حالة.

البحرين تسجل حالتي وفاة، و486 إصابة جديدة

وأعلنت البحرين، أمس ، عن تسجيل حالتي وفاة، و486 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أن عدد الحالات المتعافية بلغ 15287 بعد تسجيل 591 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 5570 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 59 حالة.

1026 إصابة جديدة في قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 94 حالة، وتم تسجيل 1026 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86488، في حين سجلت 1354 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 66763 حالة.

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وأعلنت السلطة الفلسطينية ،أمس إغلاق مدينتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية المحتلة بشكل موقت لمواجهة تفشي فيروس كورونا فيهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عقب ارتفاع عدد الاصابات في المدينتين، وخصوصا في الخليل التي وصل عدد الاصابات فيها الى نحو 258 منها 48 سجلت أمس، فيما وصل العدد في نابلس الى 23 اصابة.

وقال اشتية «قرر مجلس الوزراء إغلاق محافظة الخليل بحيث يمنع الخروج منها او الدخول اليها، باستثناء حركة البضائع».

ويسري الاغلاق في الخليل لخمسة أيام، في حين تغلق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة. أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 954 حالة.

الأردن بلا أحياء معزولة

وأعلنت لجنة مكافحة الأوبئة الأردنية، أمس ، عن رفع العزل عن جميع الأحياء والمناطق في المملكة، بعد تجاوزها مرحلة المراقبة الاحترازية دون خطورة. وذكرت في تقرير أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ومسيطر عليه، ولا يتطلب أي إجراءات مشددة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات بإجمالي 1015 حالة،فيما واصلت أعداد الشفاء ارتفاعها بتسجيل 14 حالة، وبإجمالي 722 متعافياً.

وأعلن السودان، أمس ، عن تسجيل 7 حالات وفاة، و100 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى تعافي 118 حالة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و416، منها 513 وفاة و3 آلاف و204 حالة شفاء.

10 إصابات جديدة في تونس

وفي تونس، تم، أمس ، تسجيل 10 إصابات بكورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1156.

وبعد أقل من أسبوعين من انطلاق المرحلة الأولى من خطة تخفيف القيود في الجزائر، تخطط لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا لإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات.

المغرب يوسع إجراءات تخفيف الحجر الصحي

أعلن المغرب، أمس الأول الجمعة، عن توسيع إجراءات تخفيف الحجر الصحّي، لتشمل معظم أرجاء البلاد؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، مع استثناء خمس مدن. وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة: إن «السلطات العمومية قررت إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من الأربعاء المقبل، عند منتصف الليل».