إسقاط آخر «تماثيل العبودية» في واشنطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط متظاهرون في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة، تمثالاً يجسّد قائداً كونفيدرالياً في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في إطار موجة من التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة. وأظهرت لقطات تلفزيونية تمثال ألبرت بايك القريب من ساحة القضاء في العاصمة الأمريكية أثناء إسقاطه باستخدام الحبال، بينما كان المتظاهرون يهتفون «حياة السود مهمة»، ثم استخدموا سائلاً لإشعال النار فيه قبل أن تخمدها الشرطة.

وندد الرئيس دونالد ترامب على «تويتر» بالحادث الذي وصفه «بالعار على بلادنا»، بعدما نشر بياناً مشتركاً مع زوجته ميلانيا؛ بمناسبة ذكرى إنهاء العبودية، أشاد فيه «بالتحرير». واتهم ترامب شرطة واشنطن بأنها «لم تقم بعملها، ووقفت متفرجة على التمثال وهو يسقط ويحرق». وجاء إسقاط تمثال بايك في واشنطن في نهاية يوم خرج فيه الآلاف إلى شوارع المدن الأمريكية في يوم تحرير العبيد؛ إحياء لذكرى إنهاء الرق.

وتركزت التظاهرات المنددة ب«العنصرية والقمع وعنف الشرطة» التي تم تنظيمها بدعوة من النوادي المحلية لكرة السلة في محيط النصب التذكاري لمارتن لوثر كينغ في العاصمة، الجمعة. وكانت التظاهرة التي خرجت قرب البيت الأبيض احتفالية؛ حيث رقص المئات على وقع موسيقى «غو غو» الشعبية التي نشأت في الستينات والسبعينات، قبل أن يسيروا في شوارع وسط المدينة.

وعلى الرغم من أنّ ترامب ندد بمقتل الشابين من أصول إفريقية فلويد وبروكس؛ لكنه أبقى التوتر قائماً؛ من خلال دعوته إلى تجمع انتخابي واسع في تالسا بولاية أوكلاهوما، تزامناً مع ذكرى إنهاء العبودية. ولا تزال هذه المدينة مرتبطة بذكرى واحدة من أسوأ أعمال الشغب العنصرية؛ إذ إنّها شهدت عام 1921 مقتل ما يصل إلى 300 أمريكي من إصول إفريقية على يد حشد من البيض.

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وخشية حصول فوضى في وقت ينتظر مشاركة 100 ألف شخص في التجمع في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 650 ألفاً؛ فرض رئيس البلدية حظر تجول جزئي حتى الأحد؛ لكن ترامب نجح في إلغائه.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية مايك بومبيو بشدة «نفاق» مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة غداة تصويته على قرار يدين العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة. وقال بومبيو: إن «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم مؤخراً كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذاً للديكتاتوريين وللديموقراطيات التي تتسامح معهم». وأضاف: «قرار المجلس التصويت على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة، يعني أنه بلغ مستوى جديداً من الانحطاط».

وتجمع حشد في باريس؛ للاحتجاج على العنصرية ومزاعم عن عنف الشرطة مع السود وأبناء الأقليات العرقية. وردد مئات المتظاهرين في ساحة الجمهورية في باريس، هتافات تندد بالعنصرية وتطالب بالعدالة ل«إبو» في إشارة لرجل أسود توفي في عملية للشرطة عام 2019. كما خرجت تظاهرات مماثلة في العاصمة البريطانية، لندن، والعاصمة الاسكتلندية، ادنبرة.

وقالت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ: إن احتجاجات «بلاك لايفز ماتر» أظهرت أن المجتمع بلغ «نقطة تحول»؛ حيث لم يعد هناك من الممكن غض النظر عن الظلم. كما وصفت صدمتها لرؤيتها نسبة الفقر في أمريكا الذي اكتشفته أثناء السفر مع والدها في سيارة كهربائية أعارهما إياها حاكم كاليفورنيا السابق والممثل أرنولد شوارزنيغر. وتابعت: «صدمت حين سمعت بعض الأشخاص يقولون إنه ليس باستطاعتهم شراء الطعام». (وكالات)