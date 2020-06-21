شكرا لقرائتكم خبر عن كنديون عالقون في قطر يستغيثون للسماح لهم بالمغادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت قناة «سي بي سي» الكندية هجوماً واسعاً على قطر بعد منعها موظفين كنديين من السفر، وتهديدهم بالفصل في حال سفرهم إلى بلدانهم في عطلة الصيف. ووصفت القناة قطر بأنها دولة استبدادية وعنصرية ولها باع طويل في التعامل العنصري مع العمال الأجانب.

جاء ذلك في أعقاب منع الحكومة القطرية العديد من الموظفين الكنديين من العاملين في كلية شمال الأطلسي وهي كلية عامة في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، وتدير حرماً جامعياً في قطر. وهدد عميد الكلية العاملين الكنديين بأنهم عرضة للفصل إذا ما قرروا العودة إلى بلدهم خلال فصل الصيف. ووجه هؤلاء الموظفون نداء استغاثة قالوا فيه إنهم عالقون في دولة استبدادية ومهددون بالموت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي تواجه فيه قطر تفشي لفيروس كورونا الجديد، بتسجيل أكثر من ألف حالة يومياً داخل دولة يعيش فيها 2.8 مليون نسمة، قيل للموظفين، الثلاثاء الماضي، إنهم قد يفقدون وظائفهم حال عادوا إلى الديار خلال الصيف.

وتحدث العديد من الموظفين مع «سي بي سي نيوز» بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم، خوفاً من خسارة وظائفهم أو انتقام الحكومة القطرية، التي تتعاقد مع كلية شمال الأطلسي لإدارة الحرم.

وكتب أحد الموظفين خلال رسالة بريد إلكتروني، ليلة الخميس، أن الحياة في دولة بها أعلى معدل لحالات «كوفيد-19» الإيجابية في العالم هو أمر عصيب للغاية، والعديد من موظفي الكلية في قطر يتوقون للمغادرة خلال الصيف.

والكلية مملوكة للدولة، ولديها 650 موظفاً، و4500 طالب، وغالبية الموظفين كنديون، والكثير منهم منتدبون من فرع الكلية في نيوفاوندلاند ولابرادور. وبالرغم من أن هؤلاء الموظفين المنتدبين تمثلهم نقابة كندية، لا تمتد أشكال الحماية النقابية إلى قطر.

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وطبقاً لجميع الموظفين الذين تحدثوا مع «سي بي سي نيوز»، فقد أثنوا في البداية عن مغادرة البلاد عند بدء الجائحة، لكن دون تهديد باتخاذ أي تدابير ضدهم، وأغلقت الكلية وانتهى المحاضرون من الدروس عبر الإنترنت للفصل الدراسي.

ويذهب معظم الموظفين إلى الديار خلال الصيف؛ لكن عندما قارب الفصل الدراسي على الانتهاء، أخبرتهم إدارة الكلية أنهم قد يضطرون للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر حال لم يتمكنوا من العودة إلى قطر مع بدء العام الدراسي.

ولم تنته قطر بعد من القواعد الخاصة بعودة الأجانب للبلاد، لكن قيل للكنديين إنه سيتعين عليهم حجز غرفة حجر صحي بأحد الفنادق لمدة 14 يوماً لدى عودتهم. ويجب حجز الغرفة قبل مغادرة البلاد، لكن تلك الفنادق متاحة حالياً فقط أمام المواطنين القطريين.

وحال أصبحت متاحة أمام الكنديين وعند حدوث ذلك، ستكون التكلفة حوالي 5 آلاف دولار لفترة الحجر ال14 يوماً.

وعلاوة على المخاوف والارتباك بشأن «كوفيد-19»، أكد فرع الكلية في قطر عبر خطاب موجّه للموظفين أنهم سيعودون للفصول الدراسية في سبتمبر، وأن التعليم عن بُعد ليس خياراً.

وأوضح أحد المعلمين أنهم غير قادرين على فهم المبرر وراء الأمر، خاصة وأنهم أنهوا فصلًا دراسياً من خلال التعليم عن بُعد، وجرى الأمر على خير ما يرام.