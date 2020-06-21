شكرا لقرائتكم خبر عن «السلطـة»: سنتصدى لمخطـط الضـم بكـل السبـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت القيادة الفلسطينية بأنها لن تقبل بضم سنتيمتر واحد ل«إسرائيل» ولا أية خرائط لا ترتكز على قوانين الشرعية الدولية، وأنها ستتصدى لهذا المخطط بكافة السبل، في وقت كشفت فيه الصحافة «الإسرائيلية»، عن أن حلفاء نتنياهو في مجلس الشيوخ الأمريكي، يعارضون خطة الضم».

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس السبت، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، شددت على رفضها أية مفاوضات لا ترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس على أساس خطة ترامب ومشاريع الضم «الإسرائيلية».

وأضاف أبو ردينة: «على أمريكا و«إسرائيل»، أن تفهما تماماً أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل بضم سنتيمتر واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة»، مجدداً رفض القيادة الحديث لموضوع الخرائط إلا على طاولة المفاوضات، وأن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق لمواجهة مخططات الضم «الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، وعدد من أعضائها لمتابعة هذا الملف.

وأكد أبو ردينة، أن اللجان المختلفة المنبثقة عن اللجنة المركزية، ستتحرك في كافة المناطق وعلى كافة المستويات وعلى قلب رجل واحد تماماً كما وقفت في السابق وأفشلت جميع المخططات والمؤامرات.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة هآرتس «الإسرائيلية»، أن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، أعلنوا معارضتهم لخطة «إسرائيل» ضم أجزاء من الضفة الغربية. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ (تشاك شومر، بوب مينينديز، وبن كاردان)، وهم حلفاء لنتنياهو، في بيان مشترك، أن خطوة كهذه «ستضر بأمن واستقرار المنطقة».

وبحسب الصحيفة، فإن البيان قوبل ب«الصدمة» في الكونجرس الأمريكي، بسبب أن لهم علاقات وطيدة مع لوبي «إيباك» الصهيوني في واشنطن، ولم يسبق لهم انتقاد «إسرائيل» بشكل مباشر.

وأوضح الأعضاء الثلاثة في البيان: «بوصفنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات «الإسرائيلية»- الأمريكية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب. الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى سلام في المنطقة، وهذا هو سبب معارضة الكونجرس خلال السنوات الماضية لفكرة الضم».

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وفي السياق ذاته، يعتزم 200 نائب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، التوقيع على رسالة إلى نتنياهو، ووزيري الجيش والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي، رفضاً للضم.

من ناحية أخرى، أبلغ ضباط كبار في الجيش «الإسرائيلي» وزير الأمن، بيني غانتس، بأن تنفيذ الضم من لحظة اتخاذ القرار، سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنية وأشهر من الاستعدادات المدنية، بحسب ما ذكرت القناة 13 «الإسرائيلية».

ووفقاً للقناة، أجرى غانتس، خلال الأسابيع الأخيرة، مداولات مع قادة الأجهزة الأمنية حول الضم امتدت إلى أكثر من 20 ساعة مداولات.

وشدد ضباط الجيش «الإسرائيلي»، بحسب ما نقلت القناة، على أنهم بحاجة، بعد اتخاذ قرار الضم، إلى وقت لتجنيد قوات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات واستعدادات أخرى على الأرض، قد تستمر لأسابيع عدة.

وأوضح الضباط: «هناك عشرات أو مئات القضايا المدنية الإشكالية الأخرى التي ستبدأ مع مجرد التفكير بالضم. وعلى كل واحدة من هذه القضايا علينا بلورة سياسات واتخاذ قرارات. وهذا أمر لا يمكن إنجازه لا في أيام ولا حتى في أسابيع».

في المقابل، أبدى نتنياهو، تململه من ضباط الجيش «الإسرائيلي» حسب ما ذكر الصحفي ميت سيغال في صحيفة «يديعوت أحرونوت، مضيفاً، أن نتنياهو، يتعامل بارتياب مع ضباط الجيش والمدعين في وزارة القضاء والدبلوماسيين في وزارة الخارجية «وهذا ما أدى إلى أن العيون التي رأت خرائط الضم، حتى الآن، هي عيون أمريكية فقط».

(وكالات)