نحو عودة الفكر العربي

استمع

هل كان إخفاق النهوض العربي في العصر الحديث بعوامل داخلية ذاتية، أم خارجية مفروضة؟ ليس من العقل إلقاء المسؤولية على المخططات الأجنبيّة وحدها. لقد ظهر مفكّرون كبار كثر، في المشرق والمغرب، ولا شيء أعظم من تجليّ الفكر عند بزوغ شمس النهضة. لكن الأمل لم يتحقق، فتوارى الإشعاع خلف غيوم العدم. ههنا مكمن الغم.

Advertisements

مآثر أعمال روّاد الفكر الحديث تشكل مكتبة رائدة رائعة، فكيف لم تستطع تحريك ساكن يذكر. المأساة هي أن أنظمة طبائع الاستبداد «نجحت» في خنق الفكر خنقة فلويديّة. استحال عليه التنفس. المحظوظون آثروا الهجرة إلى أوروبا، وكتبوا ودرّسوا وحاضروا بالفرنسية أو بغيرها، ضاقت بهم الأوطان، التي كانت طاردة لأعظم بنيها. ويل لبلاد تجور على أعزّ بنيها وتظل عزيزة عليهم، يعصرون من معاناتهم حبراً يسطرون به ما يتمنونه لها من أحلام وردية وآفاق مستقبل مشرق.

يجب التسليم بأن الثقافة التي لا يقودها الفكر، إنما هي ثقافة بلا عمود فقري، مع حفظ الألقاب. لكنها ليست هرّاً يحكي انتفاخاً صولة الأسد، لا قدّر الله، أو قشور مكسّرات بلا لبّ، حاشا. هل ثمة حاجة إلى السؤال عن سبب هذا التوصيف السوداويّ؟ ما ينقص الثقافة العربية منذ العقد السابع الماضي إلى اليوم هو حضور الفكر والمفكرين. الأحزاب لعبت الدور وانتحلت الشخصية، حاولت إيهام شعوبها بأن أنظمتها تفكّر عنها، فلتنم قريرة العين. اللعبة التي أتقنتها طبائع الاستبداد هي محاصرة الفكر والمفكرين، ووضعهم في الزاوية وخنقهم. قبل ذلك بألف سنة حبكت لعبة أخرى، هي قطع الطريق على الفلسفة والفلاسفة.

لكن المسؤولية ستكون أكبر بكثير. الخريطة العربية اليوم ممزّقة، تحتاج إلى إعادة تركيب مختلفة. محال تكرار عبثيّة القابلية للتفتيت، لأن المسرح الدولي ستتغيّر قواعد أداء الأدوار فيه. ركائز السيادة ستترسّخ رغم أنف القوى المعترضة. ستظهر الحاجة الماسّة إلى الدعم المتبادل عبر العمل المشترك. سيكون إيجاد تكامل عربي، مع تفادي أخطاء الماضي، خيراً ألف مرّة من ظهور تشكيلات لا يعرف أحد إلى أين منتهى موازناتها. لا بدّ من قراءة استشرافية يقوم عليها بناء توافقي سياسي، اقتصادي، علمي، تقانيّ، مع تحصينات من الهويّة واللغة والميراث.

لزوم ما يلزم: النتيجة الدوامية: الفكر وحده القادر على بناء الجاذبية التي ستكون محور المنظومة.

[email protected]