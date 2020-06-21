أمامنا فرصـة لبنـاء صناعـة وطنيـة قويـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:ممدوح صوان

دعا محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت» لصناعة اليخوت والقوارب إلى إطلاق برنامج وطني لدعم الشركات الصناعية الوطنية يقوم بتقديم القروض والمعونات لدعم الشركات التي لها دور محوري في بناء القطاع الصناعي في الإمارات، مؤكداً أن شركات القطاع لا تمانع لا بل وترحب بدخول الصناديق الحكومية كشريك أو تملك حصص فيها، تحت أي مظلة أو اقتراح يساهم في استمرارية الشركات خلال هذه الفترة الحساسة.

وقال الشعالي في حوار مع ”الخليج 365” إن القطاع الصناعي المتمثل في الشركات الوطنية المنتجة يؤكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات من شأنها تحفيز القطاع خاصة بعدما ألقت تبعات جائحة كورونا بضلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي عامة وعلى المنطقة ودولة الإمارات بطبيعة الحال.

أشاد محمد الشعالي بالجهود والحكمة التي تعامل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة الإمارات خلال هذه الجائحة وتبعاتها من توفير للمواد الغذائية والطبية وتوفير المستشفيات ومراكز الفحص والأطباء والكوادر الصحية.



المحفزات الحكومية



وعن المحفزات التي أطلقتها الحكومة، ومنها حزمة الدعم من قبل المصرف المركزي، قال محمد الشعالي، إن المركزي يستطيع أن يوجه البنوك التجارية لتقديم حزم دعم وإعطاء قروض ميسرة لفترة أطول، لأن الشركات لديها التزامات معروفة كالأجور والصيانة وتكاليف التوريد وغيرها، مشيراً إلى أن على الصناديق الحكومية والسيادية، أن تستثمر في الاقتصاد المحلي حيث الفرص كبيرة والشركات الإماراتية أثبتت قدرتها على الوصول إلى العالمية.

وأشاد الشعالي بقرار صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم حزم دعم للشركات الصناعية بقيمة مليار درهم ولكن يجب التوسع في مثل هذه المشاريع، حتى تتمكن الشركات الوطنية من الاستمرار، قائلاً «هذه الشركات إذا خسرناها لا نستطيع إعادتها بسهولة».

وأكد الشعالي أن الصناعة أحد أهم أدوات التنويع، مشيراً إلى أن الاعتماد على قطاعات محددة بشكل كبير فاقم تأثير الأزمة العالمية، حيث أن تعطل قطاع السياحة أدى إلى أن يكون القطاع العقاري أول المتضررين.



الترفيه البحري



وعلى صعيد قطاع الترفيه البحري أوضح الشعالي أن فيروس كورونا وما تبعه من إغلاق، أثّر في العديد من القطاعات بما فيها صناعة الترفية البحري وصناعة اليخوت والقوارب، حيث توقفت الشركات الصناعية بما فيها «جلف كرافت» عن العمل بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى عدم مقدرة الشركة عن استيراد أية مواد خام من الخارج أو تصدير المنتجات، وتوقف المبيعات وبالتالي توقف الدخل، وزيادة رسوم التأمين، إلى جانب صعوبة الحصول على التمويل من البنوك لزيادة الضمانات المطلوبة من قبلها، كل هذه العوامل ساهمت في وقف النشاط أو العمل في شركات قطاع الترفيه البحري.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت» إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لوضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى لإنشاء صناعة وطنية ليس عن طريق الحكومة فقط ولكن يجب دعم القطاع الخاص، قائلاً أن الحكومة لها دور والقطاع الخاص له دور وعلى الحكومة ترك القطاع الخاص القيام بدوره، ودعمه للنجاح في ذلك.



الحصول على السيولة



وأشار الشعالي إلى أن أهم التحديات أمام الشركات الصناعية يتمثل في صعوبة الحصول على السيولة، حيث تعول هذه الشركات على الحكومة لمساعدتها في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

ولفت الشعالي إلى أن الصناعة تحتاج إلى استثمار واستراتيجية بعيدة المدى، لأن مردودها يكون على المدى البعيد، مشيراً إلى أن المستثمرين يفضلون الاستثمار في المشاريع قصيرة المدى أو التي تعود بعوائد بسرعة، كقطاعي العقار والتجارة.



عبء القرارات

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وحول المبادرات التي ستساهم في تجاوز التحديات الراهنة، قال الشعالي، يجب إعادة النظر في كل الجوانب التي تساعد في إعادة النشاط في الاقتصاد الوطني والتخلص من كل القرارات التي أضافت عبئاً على الإنتاج، وتعزيز استراتيجية التنويع، والتوجه نحو الاعتماد على الصناعة والتكنولوجيا التي تساعد في إضافة منتج وطني نستطيع أن نستهلكه ونصدره.



التعافي الحقيقي



وتوقع الشعالي أن يستمر تأثير الإغلاق لعام كامل، في حين أن التعافي الحقيقي الكامل للاقتصاد العالمي والمحلي قد يحتاج إلى 3 سنوات، مشيراً إلى أن الشركات التي لديها ديون كبيرة لديها تحديات كبرى للصمود حتى تعافي الاقتصاد العالمي، ما يتطلّب تدخل الحكومات لضخ سيولة مباشرة فيها.



4 عقود لـ«جلف كرافت»



وفيما يتعلق بسياسة «جلف كرافت» في الوقت الحالي أشار الشعالي إلى أن الشركة تعمل على خلق علامة تجارية عالمية خلال 4 عقود واستطاعت أن تصل بها إلى السوق العالمي ونشارك في المعارض العالمية والمنتديات الدولية باسم صنع في الإمارات.



زيادة الطلب البحري



وتوقع الشعالي أن يزيد الطلب على الصناعات البحرية على المدى البعيد مدعوماً بعدة عوامل أهمها توقف السياحة الخارجية وانخفاض استخدام وسائل السفر في ظل الظروف الحالية والقادمة وضرورة التباعد الاجتماعي والمحافظة على الصحة، حيث يوفر اليخت خصوصية مع الأصدقاء أو العائلة دون أن تتعرض للاحتكاك بأشخاص آخرين وبالتالي من المتوقع أن يساعد على تحفيز المبيعات.