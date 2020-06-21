شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية "كورونا" و"السايبر" تشكل مستقبل التأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كان لتفشي فيروس «كوفيد_19» تداعيات جمة في جميع أقطار العالم، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فقط، وإنما طرح الوباء أيضاً تحديات أمنية مرتبطة بالأمن السيبراني نتيجة القرصنة الإلكترونية التي تستهدف الأشخاص والدول.

ساهم انتشار«كورونا» في سرعة تحديث كثير من المجتمعات تكنولوجيًّا، حيث توجهت الدول إلى تنظم العمل والتعليم عن بُعد، في محاولة للتكيّف مع الواقع الجديد الذي فرضه «كورونا» المستجد على العالم.

وباتت الشبكة العنكبوتية الوسيلة الوحيدة لتيسير وتسيير الحياة البشرية بشكل شبه طبيعي، وهو ما شكل فرصة لبعض قراصنة المعلومات لاستغلال هذه الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة البشرية أجمع في القيام بعمليات اختراق وقرصنة إلكترونية لتحقيق مكاسب شخصية حالية أو مستقبلية، فلم تنتهِ البشرية من أزمة فيروس كورونا؛ حتى أصابتها فيروسات الكمبيوتر على شكل عمليات تصيد إلكترونية.

وأصبحت البشرية تواجه خطر الفيروسين؛ «Covid_19» و«فيروس الكمبيوتر «Computer Virus»، أو ما يمكن اعتباره من قبل بعض المتخصصين بثنائية الفيروس.

وتتميز «الهجمات السيبرانية» أن تداعياتها قد لا تظهر مباشرة في الوقت الحالي، لكنها تبدأ في الظهور في المستقبل القريب، لأنه ليس من مصلحة القراصنة الكشف عن العمليات التي قاموا بها حاليًّا حتى لا يتم تأمين الثغرات الإلكترونية التي قاموا باستغلالها، وبالتالي استمرار استغلالها أكبر وقت ممكن، ومن ثم تعرض الشركات لأكبر قدر من الخسائر الاقتصادية، ولا يقتصر الخطر السيبراني على الشركات فقط، بل إن الحكومات نفسها قد تتعرض لتهديدات مباشرة تؤثر في الأمن القومي، فنتيجة للعمل عن بُعد قد تحدث سرقة بيانات ومعلومات مهمة، تضر بالدولة وأجهزتها، فتظهر ملايين من الوثائق المسربة بعد انتهاء كورونا قد تحتوي على معلومات مصنفة على أنها سرية.

4000 موقع

وأصدرت شركة الأمن السيبراني «Check Point» تقريرًا أشارت فيه إلى أنه منذ بداية 2020 تم إنشاء أكثر من 4000 موقع إلكتروني خاص بكورونا. وحسب الشركة فإن 3% من هذه المواقع ضارة، و5% مواقع مثيرة للريبة والشك.

وأفاد باحثون في الأمن السيبراني لدى شركة «بروف بوينت» أن حجم الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالفيروس«19-COVID» التي تستهدف البريد الإلكتروني تعد من أكبر حملات الهجمات السيبرانية التي تجمعها خاصية واحدة؛ والتي لم يشهدها فريق الشركة من قبل، وتمثلت على شكل هجمات جديدة غزيرة الإنتاج TA505 و A564

من المخربين، الذين عملوا على صياغة حملات معقدة تستهدف الرعاية الصحية الأمريكية والصناعات الدوائية، إضافة إلى خدمات الصحة العامة.

الأكثر عرضة

وعلى صعيد دولة الإمارات ؛ فقد تخطى عدد الهجمات السيبرانية التي تمت معالجتها من قبل «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» حاجز 52.6 ألف هجمة، استهدفت الجهات الحكومية الاتحادية خلال شهري فبراير/‏ شباط، ويناير/‏ كانون الثاني الماضيين، بارتفاع 977%، مقارنة بنفس الشهرين من عام 2019.

وأفاد تقرير صادر عن «تريند مايكرو»، المتخصصة في تطوير حلول الأمن الإلكتروني، بأن دولة الإمارات تصدّرت دول الخليج في التعرّض للهجمات الإلكترونية في الربع الأول من 2020 خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعرّضت إلى 1541 هجوماً مرتبطاً بشكل مباشر بفيروس كورونا، وتم رصد 775 هجمة برمجيات خبيثة، و621 هجمة رسائل إلكترونية مزعجة، و145 هجمة بعناوين الروابط التشعبية.

خسائر مليارية

وفقدت الشركات العالمية مليارات الدولارات نتيجة عمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني والتي تشهد نمواً سريعاً في الأسواق العالمية، حيث احتال رواد الهجمات الإلكترونية على أصحاب الشركات ومديريها التنفيذيين من خلال رسائل البريد الإلكتروني آلاف المرات حتى وصل مجموع خسائر الشركات ما يقارب 2.3 مليار دولار في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2010 حتى فبراير 2016 وفق ما أعلنه مكتب «التحقيقات الفيدرالي الأمريكي» في تقرير نشر له على موقع مكتب «فينكس» التابع له.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 17600 شركة من جميع الأحجام منتشرة في 79 دولة على الأقل، تعرضت لهجمات الاحتيال الإلكتروني أو محاولات لسرقة بيانات وحسابات، الأمر الذي يحمل هذه الشركات المزيد من الخسائر والأضرار.

وكشف تقرير جديد أعده «معهد بونيمون»عن أن بيانات العديد من المؤسسات في الشرق الأوسط لا تزال غير مشفرة بالرغم من وجود خطر الهجمات الإلكترونية وسرقة المعلومات الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو حسابات بطاقات الائتمان

شهية استثمارية

وأظهر مسح بحثي أجراه «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالشراكة مع شركة «مارش آند ماكلينان» ومجموعة «زيوريخ للتأمين»، أن التأمين ضد مخاطر «الهجمات السيبرانية» من الممكن أن تحقق أعمالاً اقتصادية جيدة في الإمارات ودول المنطقة وخاصة بالنسبة لقطاع التأمين وإعادة التأمين.

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وأوضحت الدراسة: أن77 ممن شملتهم العينة في دولة الإمارات من بين 12550 شخصاً على المستوى العالمي؛ رأوا أن الأمن السيبراني والهجمات المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية واختراق الخصوصية تصنف أفضل المخاطر التي تفتح شهية قطاع التأمين للتعامل معها على أنها أعمال رائجة في المستقبل، حيث ظهرت تبعاتها منذ العام الماضي 2018 ولجأت العديد من شركات التأمين والإعادة إلى بيع منتجات مرتبطة في هذا القطاع، وارتفعت وتيرتها بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

منتجات مستقبلية

وعلى صعيد شركات التأمين الوطنية وشركات «الإعادة»؛ وفي ظل انتشار الفيروسات الرقمية وارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية تزامناً مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بات من الأولوية على رواد وصناع التأمين في دولة الإمارات، سنّ قوانين ونظم تشريعية مخصصة تحمي الشركات والحكومات والمؤسسات الوطنية من تعرضها لخسائر اقتصادية فادحة أو فقدانها لبيانات ومعلومات مهمة.

فضلاً عن كون مثل هذه المنتجات التأمينية الجديدة تشكل بيئة استثمارية وتنافسية واسعة أمام الشركات لتوسيع حجم محفظة أعمالها ومنح السوق والقطاعات الاقتصادية العديد من المزايا والتغطيات التأمينية بما يتيح لها كسب عملاء جدد.

وأعرب العديد من رواد صناعة التأمين عن إمكانية منح تعويضات تأمينية للشركات التي قد تتعرض لهجمات «السايبر» في حال اجتازت بعض الشروط والإجراءات المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من درجات الأمن الإلكتروني.

تقاسم المسؤولية

وقال مستشار قانوني في شركة تأمين وطنية: إن الهجمات الإلكترونية وهجمات التحايل الإلكتروني «سايبر» آخذة في الازدياد على مستوى العالم، والتطور العصري والتكنولوجي، يفرض علينا كشركات تأمين أن ننشئ بوالص تأمينية ضد هذه المخاطر والهجمات الإلكترونية وسرقة بيانات وأرصدة الشركات والبنوك، ومع انتشار جائحة «كورونا» التي شهدنا خلالها المزيد من عمليات التصيد الإلكتروني والهجمات «السيبرانية»، باتت الشركات مطالبة بتضمين منتجات متاحة أمام العملاء للاستفادة من مزاياها التأمينية.

وأضاف: على شركات التأمين دراسة حاجات السوق ومدى الطلب على مثل هذه الصناعات الجديدة، والتي تفتح استثمارات جديدة، وعلى شركات التأمين وضع القرارات المناسبة لها بناء على دراسة حاجات السوق، وكما هو الحال بالنسبة لشركات «إعادة التأمين»، فمن واجبها أن تتحمل جزءاً من التعويضات والتكاليف وتسديد المخاطر للشركات التي تعرضت لمثل تلك الهجمات الإلكترونية، ولا يجب أن تتحمل شركات التأمين وحدها هذه التعويضات، لأن المسألة لا تتعلق بالسوق الإماراتي فقط، بل تشمل الأسواق العالمية أيضاً.

سقف مالي

وقال مدير مبيعات في إحدى شركات التأمين التكافلي: إن كل وثيقة تأمين لها سقف مالي محدد، ودرجة مخاطر محددة من قبل المؤمن له حسب النظام والإطار الذي قام بالتأمين لأجله، ومثل هذا النوع من القضايا والمنتجات التأمينية، قد تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين مبالغ باهظة بسبب هذا النوع من التغطيات التأمينية المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وأضاف: إن حجم التعويضات والخسائر المترتبة على أثر تلك الهجمات، تختلف من شركة لأخرى ومن بنك لآخر، فحجم التأمين على موجودات الشركة يختلف كثيراً عن حجم الموجودات المالية في البنوك والمصارف، وهذا ما يدفعنا إلى تحديد الأطر القانونية وحجم التغطيات التأمينية على تلك الحوادث. وتقع المسؤولية على «هيئة التأمين» التي تنظم هذه العمليات والمنتجات والأطر القانونية التي تسمح لشركات التأمين التعامل وفقها.

فرصة استثمارية

قال صلاح ضوْ، مساعد المدير العام للشؤون المالية في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين: لم نتعامل مسبقاً مع مثل هذا النوع من القضايا التأمينية، وهناك إمكانية لفتح الباب أمام شركات التأمين للاستثمار في هذا الخصوص، ولكن يجب تحديد الأطر والأسس القانونية والمسؤوليات المخصصة من قبل الأطراف المعنية في بوالص التأمين ضد سرقة البيانات والهجمات السيبرانية».

وذكر ضوْ، أن هجمات التحايل الإلكتروني قد تحدث نتيجة خلل ما وضعف ما في إحدى الشركات، ويتمثل ذلك من خلال نقص الحماية الإلكترونية والجدار الإلكتروني الخاص بالشركة على الشبكة المعلوماتية، وهناك مسؤولية شخصية تقع على عاتق الشركة ذاتها بتطوير نطاق أمنها المعلوماتي».

وأشار إلى أنه من الممكن الخوض في الأطر الواجب اتخاذها في هذا الصدد من أجل منح بوالص تأمينية للشركات التي قد تتعرض لمثل هذه الهجمات، ولكن يجب أولاً أن تتحصل تلك الشركات على شهادة أو وثيقة حماية مسبقة «الحد الأدنى من الأمان» من قبل «هيئة أمن المعلومات الوطني» على سبيل المثال، للتأكد من أن الشركة تفي بالتزامات حماية معلوماتها وبياناتها. وفي حال وجود مثل هذه الوثيقة والشهادة من قبل الشركة، من الممكن أن نبادر بتغطية تأمينية وتعويض الأضرار عن تلك الهجمات الإلكترونية حال حدوثها».

جهاد فيتروني: منتجات ذات قيمة سوقية عالية

قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: إن الشركة تتعاطى مع التأمين حسب حاجة السوق له، طالما السوق بحاجة لهذا النوع من التأمين فنحن نقدم هذه التغطية وهذا المنتج بناء على الطلب السوقي عليه وحسب الحاجة ومدى أهميته بالنسبة لنا.

وأضاف فيتروني: إن وجود بعض المنتجات والأخطار التي لا تتطابق مع السوق وحاجتنا لها من باب الربحية والاستثمار والتأمين، لا نلجأ إليها ونحن نتابع حاجات السوق التأمينية ومدى المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها قطاعاته، ونتعامل مع تلك الحاجات والمنتجات حسب الطلب.