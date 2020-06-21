شكرا لقرائتكم خبر عن السيسـي: تدخـل مصـر فـي ليبيـا تتوفـر لـه الشرعيـة الدوليـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيراً إلى أن سرت والجفرة خط أحمر، فيما أصدر أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت بياناً، أعلنوا فيه عن دعمهم للجيش الليبي في عملياته العسكرية لحماية المدينة، فيما اشترطت تركيا، أمس السبت، انسحاب الجيش الليبي من المدينة للتوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

قال السيسي، خلال تفقده، أمس، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمراً ضرورياً، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف، خلال زيارته للقوات، التي رافقه فيها، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة: كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة.

وتابع، أن مصر على تواصل مع دول المنطقة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل للأزمة الليبية، وإعلان القاهرة جاء متسقاً مع الجهود الدولية لحل للأزمة.

وأوضح أن سيطرة القوى الخارجية على قرار أحد أطراف النزاع في ليبيا لم يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار.

خمسة عوامل للتدخل المصري

وبالنسبة للتدخل المصري في ليبيا عدّد السيسي 5 عوامل لهذا التدخل، وهي: تأمين الحدود الغربية من التهديدات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وحقن دماء الأشقاء بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وتأمين وقف إطلاق النار الفوري، بجانب إطلاق مفاوضات سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد السيسي على أن مصر مستعدة دائما لتقديم المساعدة في ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار فقط لا للتدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدا أن القاهرة لم تعتدِ على سيادة أى دولة، ولا يوجد استقرار في ظل وجود الميليشيات.

وأشار إلى أن إرادة الشعب الليبي لن تخضع لجماعات مسلحة أو متطرفة، وتجاوز سرت-الجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لنا، لافتاً إلى أن أي تدخل منا في ليبيا لن يكون إلا تحت راية القبائل الليبية.

حماية الأمن داخل الحدود وخارجها

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وأكد السيسي، جاهزية الجيش المصري، في الدفاع عن أمن مصر القومي، داخل وخارج حدود الوطن، مؤكداً أن «الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة»، وأنه «جيش رشيد يحمي ولا يهدد»ولا يعتدي على أحد.

وثمن السيسي جهود القوات المسلحة في تأمين المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الشقيقة ليبيا، مشيراً إلى أن أكثر من 1200 كيلو متر، يتم تأمينها بقوة منذ أكثر من سبع سنوات، بواسطة القوات الجوية والقوات الخاصة، وقوات حرس الحدود، إلى جانب قوات كثيرة جداً، وتوجه الرئيس للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلا:كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

الجيش:موقف القاهرة عربي بامتياز

بدوره، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، إن موقف مصر من الأزمة الليبية وتدخلات تركيا الاستعمارية، حقيقي وعربي بامتياز.

وأكد المحجوب في أول تعليق على خطاب الرئيس السيسي أن خطر التنظيمات الإرهابية يزداد في ترهونة.

وشدد،على أن القبائل العربية في بلادنا معروفة بالشجاعة وهي على علم تام الآن بالتهديد الذي يواجهها.

ولفت إلى أن موقف السيسي واضح، ومصر هي الشريك الحقيقي في الأمن الليبي حيث الحدود والمصير المشترك.

حكماء «سرت» يؤيد إعلان القاهرة

أصدر أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت بياناً، أعلنوا فيه عن دعمهم للجيش الليبي في عملياته العسكرية لحماية المدينة.

كما أكد أعيان سرت في بيانهم تأييدهم لإعلان القاهرة، للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية.

وأكد الحكماء، عقب اجتماعهم بمدير أمن سرت، رفضهم للتصريحات التركية المستفزة بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات الوفاق. وأشار الأعيان إلى استعدادهم لفتح باب التطوع لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.