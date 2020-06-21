شكرا لقرائتكم خبر عن قرقــاش: سياسة تركيا في المنطقة بعيدة عن الحكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر» أمس، «تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي».
وأضاف قرقاش عبر تغريدة أخرى: «عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و (تصفير المشاكل) الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة».
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