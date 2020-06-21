إسبانيا تفتح حدودها وفرنسا تبدأ مرحلة جديدة من إنهاء الإغلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مواطنيه بأن إسبانيا تبقى معرضة لفيروس كورونا، وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها أمام الأوروبيين. وقال سانشيز في كلمة متلفزة «نبقى معرضين. علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها». وأضاف «كل منا يمكن أن يكون جداراً في وجه الفيروس أو سبيلاً لانتشار العدوى، هذا يعود إلينا».

وبالموازاة يبدأ الفرنسيون غداً الاثنين، مرحلة جديدة من رفع الإغلاق واستئناف الحياة «الطبيعية»، مع إعادة فتح العديد من المؤسسات الترفيهية وممارسة الرياضة الجماعية من جديد، وعودة جميع الطلاب إلى المدارس، مع شرط المحافظة على «اليقظة».

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كما خففت قبرص قيود الدخول إلى الجزيرة عبر إضافة إيطاليا وإسبانيا المتأثرتين بشدة بوباء «كوفيد-19»، وكذلك لبنان المجاور إلى قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالسفر إليها.

وسجّلت الدول الأوروبية أكثر من 2.5 مليون إصابة، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، ولا تزال القارة الأكثر تضرراً، رغم أن المرض بات ينتشر بوتيرة سريعة جداً في أمريكا اللاتينية حالياً. وتجاوزت البرازيل عتبة مليون إصابة الجمعة، والتي تجاوزتها الولايات المتحدة فقط قبلها، وسجلت الولايات المتحدة 705 وفيات إضافية في اليوم التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون ألف حالة. وأكدت البحرية الأمريكية إقالة قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت من منصبه بعد انتقاده إدارة وباء «كوفيد-19» على متن سفينته. وأعادت السلطات في إندونيسيا فتح أبواب أقدم حديقة حيوان في البلاد، لكن مع السماح بدخول عدد محدود من الزائرين.

من جانب آخر، رجح اختصاصي أمراض معدية إيطالي قرب اختفاء الفيروس من تلقاء نفسه في ظل انخفاض قوته وتحوله من «نمر مفترس» قبل عدة أشهر، إلى «قطة برية» في الوقت الحالي. وقال أستاذ الأمراض المعدية في جامعة جنوة، ماتيو باسيتي، إن فيروس كورونا فقد ضراوته ، والمرضى الذين كانوا يموتون في السابق، بدأوا يتعافون الآن. وأضاف أن «معظم المصابين الذين أدخلوا غرف الطوارئ خلال شهري مارس وإبريل كانوا مرضى للغاية وتوفي معظمهم في الأيام الأولى، أما الآن فلم نعد نرى مثل هذه الحالات». وقال «حتى المرضى من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 سنة، يرقدون اليوم في الفراش ويتنفسون من دون مساعدة.. في السابق كان من الممكن أن يموت نفس هؤلاء المرضى خلال يومين أو ثلاثة». (وكالات)