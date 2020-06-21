انشغـال لبنـاني بالملـف المالـي وحـوار بعبــدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

انكفأت عن واجهة الحدث في لبنان مع نهاية الأسبوع المشاورات التي ملأت الدنيا في شأن حوار بعبدا في 25 الجاري، وجدوى المشاركة فيه أو عدمها، لا سيما من القوى المعارضة، التي تغوص خلف الكواليس في بحث معمّق عن فائدة المشاركة في الحوار، لا سيما ما يتصل منها بالشق الخارجي من حياد لبنان إلى النأي بالنفس والتزام القرارات الدولية، ورفض محاولات تغيير هوية لبنان السياسية والاقتصادية.

الانكفاء الحواري حل مكانه الملف المالي الذي حضر أمس السبت، في لقاء بالقصر الجمهوري بين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة حسان دياب، استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى دياب على إثره بالقول: «إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق في ما يتعلق بمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة التعافي المالي التي أقرها مجلس الوزراء».

وكان دياب، التقى أمس الأول بعيداً عن الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأفيد أن اللقاء تطرق إلى الخطة الاقتصادية للحكومة، وإلى التعديلات التي أدخلتها عليها لجنة تقصي الحقائق النيابية.

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الثابت الأساسي في المشهد اللبناني، يبقى الاشتباك المحتدم بين القوى السياسية، التي تتشارك بالتكافل والتضامن، في رفد الأزمة المالية والاقتصادية، بكل عناصر مفاقمتها، عبر مناصبة بعضها لبعض العداء، واختلافها حتى على جنس الملائكة، ونصب بعضها لبعض الكمائن، كل من منظار نقيض للآخر، ومن خلفية تلبّي رغبات وإرادات هذه المرجعية الإقليمية والدولية أو تلك. وفي هذا السياق، تندرج العناوين الكبرى التي تُطرح، مثل «التوجّه إلى الشرق»، الذي سرعان ما تصدّى له عنوان نقيض بالإصرار على بقاء التوجّه إلى الغرب، وغيرها من العناوين الخلافية. في موازاة هذا المشهد، تلقّت السلطة جرعة انتقاد دولية جديدة، عكستها إشارات سلبية غير مشجعة، توالت في الفترة الأخيرة من المؤسسات المالية الدولية تجاه لبنان، وعبّرت عن «ضيق» تشعر به المؤسسات حيال إجراءات الحكومة.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ «المؤسسات الدولية عكست استياءً متراكماً لديها؛ لعدم تفاعل أطراف السلطة مع تحذيراتها، بأنّ اقتصاد لبنان يقترب من أن يصبح في وضع ميئوس منه، وأيضاً مع الفرص المتتالية التي أتاحتها للاستجابة إلى النصائح والإرشادات، والشروع بالعلاجات والإصلاحات، وفي مقدّمها سلطة قضائية مستقلة ومكافحة الفساد، بل على العكس، قوبلت بتفويت السلطة اللبنانية الفرص التي قد لا تتكرّر، والامتناع عن الإقدام على أي مبادرة في هذا الاتجاه، وإصرارها على المضي في السياسات ذاتها، وكأنّها تجهل أو تتجاهل عمداً ما ينتظر اقتصاد لبنان المريض من تطورات وسلبيات معقدة».

في غضون ذلك، تبقى الأنظار مركزة على متابعة الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وسط ترقب مواقف القوى السياسية والحزبية ورؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين من الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى «لقاء وطني» في 25 يونيو الجاري في القصر الجهوري؛ حيث بدا أن توفير شروط انعقاد هذا اللقاء لن يكون سهلاً ما لم يتبلغ المتحفظون عن المشاركة فيه ضمانات الحد الأدنى للجدية التي ستطبع نتائجه بما يكفل انعقاد حوار حقيقي تصدر عنه قرارات أو توجهات مفصلية.

وسيكون الاجتماع الذي يعقده رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمّام سلام في «بيت الوسط» النقطة المحورية في تقرير مصير لقاء بعبدا، ذلك أن قرار الرؤساء الأربعة المشاركة أو المقاطعة سيحكم قرار رئاسة الجمهورية المضي في عقد اللقاء أو إلغائه.