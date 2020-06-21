الإمارات: نقف إلى جانب مصر في حماية أمنها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في سيدي براني، بخصوص ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.

وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية. وأكدت أن حرص الرئيس السيسي، على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في الساحة الليبية، ينبع من توجه عربي أصيل، كونه جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها والأمن القومي العربي.

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وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وتطبيقاً عملياً لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

وأكدت الوزارة مجدداً، موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بالعملية السياسية. وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وكان الرئيس المصري، أكد أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيراً إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

وعدّد السيسي خلال تفقده، أمس السبت، للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، خمسة عوامل لهذا التدخل، وهي: تأمين الحدود الغربية من التهديدات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وحقن دماء الأشقاء بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وتأمين وقف إطلاق النار الفوري، إلى جانب إطلاق مفاوضات سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.