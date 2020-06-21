القطاع العقاري يبدأ صياغة ملامح ما بعد «كوفيد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يدرك العاملون في سوق الاستثمار قاعدة ذهبية واضحة مفادها أن «الثروات تخلق في وقت الأزمات». وفي الوقت الراهن في ظل التداعيات السلبية لتفشي فيروس «كوفيد-19» على شتى القطاعات الاقتصادية، إلا أن المتعمقين في هذا المجال يرون الكثير الوجه الإيجابي الآخر لهذه الأزمة وأنها التوقيت الأمثل لاقتناص الفرص بشتى أنواعها.

وعلى صعيد العقار، يعد الوقت الراهن فرصة حقيقة قد لا تتكرر لشراء عقار سواء بهدف السكن أو الاستثمار على المدى الطويل، لكنهم يركزون أيضاً على مفهوم «السوق العقاري الجديد» الذي بدأ يرسم معالمه تدريجياً في ظل هذه الجائحة التي فرضت أطر ومعايير مختلفة أعادت هيكلة المفهوم التقليدي المتعارف عليه في القطاع سابقاً.

يوصف 2020 بعام الشجعان بالنسبة للقطاع العقاري، والمرحلة المقبلة تتطلب جرأة أكبر من قبل جميع العاملين ضمن المعادلة العقارية. وفي الفترة الحالية، فإن البقاء سيكون من نصيب الأكثر ابتكاراً وتعايشاً مع واقع السوق الجديد. ومن المتوقع، حال إعلان السيطرة الكاملة على الوباء أن نشهد نمواً وتطوراً ملموساً على صعيد المبايعات والصفقات ضمن ما يعرف بظاهرة «شهية الشراء».

ومن أبرز المستجدات التي طرأت على القطاع العقاري ونقلته إلى مرحلة الاستعداد لما بعد أزمة «كوفيد-19»، وتوقعت معالم مستقبل السوق بشتى مجالاتها الرئيسة والمساندة، ما يلي:



مواكبة المستجدات



أولاً: قوانين وتشريعات مبتكرة، حيث تعد المرحلة الراهنة فرصة لسنّ قوانين وتشريعات جديدة ومبتكرة تواكب المستجدات وتتماشى مع المتغيرات المستقبلية لدعم القطاع وتخدم العاملين والمتعاملين فيه.

ثانياً: حلول حقيقية وجذابة، إذ يقع على عاتق شركات التطوير ومزودي الخدمات توفير حلول جديدة لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، على أن تتسم بالتنوع والابتكار في نفس الوقت وبعيدة عن العامل التقليدي المتعارف عليه سابقاً والتي قد تخدم الفترة المقبلة.

ومن الحلول المقترحة، على المطورين التوسع والتعمق أكثر بتوفير عروض تتماشى مع احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية عبر تقديم قيمة حقيقية وخدمة عملاء استثنائية مع الحرص على توفير حلول مبتكرة، لا تعتمد على تخفيض الأسعار بل بخلق قيمة حقيقية على رأس المال من خلال طرح خطط دفع ميسرة، وإعفاء المشتري من رسوم الخدمة المرتفعة ورسوم تسجيل العقار وعقارات مصممة بشكل يتناسب مع احتياجات الطلب الجديدة.

ثالثاً: خدمات عقارية إلكترونية: ساهمت أزمة الفيروس في تسريع تشغيل وتطوير الخدمات العقارية الإلكترونية أثناء العمل عن بعد، وحققت نجاحاً واضحاً بتذليل العقبات أمام إنجاز المعاملات المختلفة وعقد الصفقات واستمرار تسجيل التداولات خلال فترة الإغلاق في ظل توفر البنية التحتية التكنولوجية. فالتحدي الحالي هو التعايش مع هذه الفترة بطريقة ذكية، والمستثمر الذكي يقتنص الفرصة المثالية بالوقت المناسب.



العمل عن بُعد



رابعاً: معادلة العرض والطلب: ستشهد معادلة العرض والطلب تغيراً واضحاً، حيث سيأخذ الطلب على القطاع السكني أوجهاً جديدة تتعلّق بالعمل من المنزل، والبحث على بيوت أوسع بإطلالات أجمل وحدائق وشرفات أكبر مع غرفة إضافية تخصص لمزاولة العمل.

كذلك، من المتوقع أن تتغيّر متطلبات المساحات المكتبية لجهة التوسع لدى بعض الشركات التي تريد مساحات بيئة عمل أكثر صحية أو التقليص فيما يتعلق بمحلات التجزئة مع النمو الذي يحققه التسوق الإلكتروني، ويرجح أن يستعيد قطاع الفندقة نشاطه تدريجياً مع تركيز الطلب على الفنادق الراقية والتي تتبع إجراءات السلامة القصوى فيما لا يزال مستقبل بيوت العطلات يكتنفه الغموض.

خامساً: تأجيل إكسبو 2020: خلق قرار تأجيل معرض «إكسبو دبي 2020» آفاقاً جديدة أمام المطورين، فإلى جانب أنه وفر لهم متنفساً للتعافي من الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأزمة الراهنة، سيمنحهم أيضاً فرصة لاستكمال وإنهاء مشاريعهم المخططة للعامين الحالي والمقبل.

سادساً: العقار الجاهز حيث يعتبر العقار من أفضل أصول الاستثمار على المدى الطويل، ويعد آمناً جداً إذا استثمر بالوقت الصحيح مع تحقيق عنصر الإدارة السليمة. وتتطلب المرحلة الراهنة من الأفراد تطوير معرفتهم العقارية والتركيز على شراء العقارات الجاهزة وليس قيد الإنشاء، بخطط دفع ميسرة من المطور مباشرة وعدم الاقتراض من البنوك.سابعاً: التطوير المستدام: تلعب العقارات المستدامة أو الخضراء دوراً حيوياً من حيث توفير تكاليف إدارة وتشغيل المنشأة، وذلك بتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في البناء واستخدام المواد والأدوات ذات العمر الطويل المنتجة والموفرة للطاقة والتي تساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية وإعادة تدوير المياه باتجاه تحقيق هدف لا فواتير كهرباء ولا رسوم خدمات وصيانة.

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«البجعة السوداء»



يقول مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، والمحاضر في «معهد دبي العقاري»: «إننا نعيش حقبة جديدة وواقع جديد يمر به العالم بأكمله ويصنف اقتصادياً بمصطلح «البجعة السوداء»، وهو حدث له تداعيات كبيرة على المدى الطويل وليس لأي قطاع مناعة ضد أي أزمة من هذا الحجم».

وأضاف الوادية: «لقد تأثر قطاع العقار بهذه الأزمة، وبالأخص قطاع الإيجارات. فقد تراجعت أسعار الإيجارات وشملت تسهيلات ومبادرات من قبل عدد كبير من الملاك المؤسسيين والأفراد تضمنت إعطاء أشهر إيجار مجانية أو تسهيلات في الدفع أو تخفيض للقيم الإيجارية للمحافظة على المستأجرين وتقليص نسب إخلاء المستأجرين».

أما أسعار البيع، فأوضح أنها لم تنخفض بنفس الوتيرة، لأنه إذا نظرنا إلى قطاع العقارات وأدائه خلال العقد الماضي في دبي، رأينا الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 التي شهدنا خلالها انخفاضاً حاداً بالأسعار سببه حدوث تضخم وفقاعة عقارية سبقت الأزمة، واستمر العقار في وتيرة تصحيح لغاية نهاية عام 2013، حين فازت دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، فأصبح هناك صعود مفاجئ بالأسعار بنسب تصل ل30% والتي تعد نسبة غير مستدامة تزامنت مع طرح مشاريع جديدة، تلاها حركة تصحيح للارتفاع السريع الذي شهده القطاع .