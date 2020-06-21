برشلونة يخسر نقطتين في سباق «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أن القبض على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لم يعد بيد فريقه الكاتالوني، بعد تعادله سلباً على أرض إشبيلية في المرحلة الثلاثين من «الليجا».

وبعد فوزين توالياً إثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادراً على التساوي معه بالنقاط، واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، بحال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب في المباراة التي تقام بينهما الساعة 12 من مساء اليوم الأحد.

وقال بيكيه الذي يأمل فريقه بإحراز اللقب للسنة الثالثة توالياً «بالنظر إلى آخر مباراتين لنا، أعتقد أن الفوز في الدوري سيكون صعباً جداً. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط، هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا».

وعن تحليله لتصريح بيكيه، قال مدرب برشلونة كيكي سيتيين: «هذا ناجم عن الإحباط.، أنا متفائل، أعتقد أن الفوز بكل المباريات سيكون صعباً على الجميع».

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وبعدما توقع قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي صعوبة الفوز في كل المباريات، أضاف سيتيين: «لقد حذرت من ذلك. الأمور ليست دراماتيكية. هناك الكثير من النقاط، هذه الليجا متوازنة جداً، الآن على خصمنا المباشر أن يلعب، ويفوز، وهو أمر ليس بالسهل، لكني أبقى متفائلاً وهذه طبيعتي».

من جهتها، كانت الصحف الكاتالونية متحفظة وخائفة، وقالت صحيفة «الموندو ديبورتيفو»: إن «الصدارة تعتمد على مدريد»، في إشارة إلى مباراة ريال مدريد وسوسييداد اليوم.

وعنونت صحيفة «سبورت»: «نقطة وخيبة أمل»، أما «الآس» المدريدية فعنونت «الأمور لم تعد بيد برشلونة».

وقلل الفرنسي زين الدين زيدان من تأثير تعادل برشلونة وترشيحات الصحافة لريال مدريد بانتزاع الصدارة، وقال: «نحن في حالة طيبة بعد أول مباراتين، سيحاول ريال سوسييداد تصعيب الأمور علينا؛ لكن نريد أن نقدم عرضاً طيباً».