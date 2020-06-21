متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور علماء من جامعة ميشجان الأمريكية، نماذج روبوتات تفكر كالبشر، خلال البحث عن الأشياء، بشكل أسرع، وربطها بالمكان الذي تبحث فيه عبر خرائط «الارتباط الدلالي»، مع منحها القدرة على التنقل في أداء أعمال واقعية. وقال د. تشن زينج: «البحث بكفاءة عن الأشياء أمر بالغ الأهمية لروبوتات الخدمة؛ لأداء المهام بشكل دقيق، ونهدف إلى تقديم طريقة عملية، تمكن الروبوت من البحث بسرعة كبيرة ودقة عن أشياء محددة في البيئات الأكثر نشاطاً وحركة، كالمطاعم والفنادق».

وقال زينج وجينكينز من جامعة ميشجان ومطور النموذج: يمكن ربط خرائط الارتباط الدلالي بشرائح الذاكرة في الروبوت، وإدراج العديد من الميزات حول المكان والتاريخ؛ لإعطاء الروبوتات فهماً أكبر لمعرفة ترتيب الأشياء في المكان والبحث عنها.

وأضاف: عند سؤال البشر عن مكان شيء محدد، أجابوا بتحديد مواقع افتراضية تعبر عنها العلاقات المكانية فيما يتعلق بهذه الأشياء، وعلى هذا الأساس صممت الروبوتات؛ لتكون قادرة على التفكير بالمثل حول مواقع الأشياء.