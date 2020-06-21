شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ فيصل بن جميل غزاوى، صباح الأحد المصلين فى صلاة الكسوف بالحرم المكى الشريف. وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بحسب صحيفة "سبق"، أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا. Advertisements وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح اليوم الأحد ظاهرة كسوف الشمس التى تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقى، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"؛ إذ تبدو الشمس أشبه بخاتم ذهبى، ويغطى القمر معظم أجزائها من الوسط.

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