مجلس النواب بطرابلس يدعو الحكومة للرد على "تهديدات" السيسي

وليد عبد الله / الخليج 365



دعا مجلس النواب الليبي بطرابلس، الحكومة للاستعداد التام للرد على "تهديدات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سياسياً وعملياً.

كما دعا المجلس لأخذ هذا "العدوان" على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة "للرد في الزمان والمكان المناسبين".



وفي بيان له نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، السبت أدان المجلس واستنكر بأشد العبارات تصريحات السيسي حول تلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا ما يعد "تهديداً مباشراً باستخدام القوة واعترافاً صريحاً بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها".



وأوضح المجلس أن كلمة الرئيس المصري "والذي كان يقدم نفسه كوسيط سلام منذ أيام جاءت مليئة بالمغالطات التي يتخذها كأساس لتهديده".



وأشار البيان إلى أن ليبيا "لم تشكل أي تهديد لأمن مصر وأن النظام المصري هو الذي ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها".



ولفت المجلس إلى أن اعتبار السيسي تدخله تتوفر له الشرعية الدولية "أمر مناف تماماً لما عليه الحال بل أن تهديد السيسي في حد ذاته يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة ليبيا ومخالفاً للشرعية الدولية سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو كافة المواثيق الدولية والإقليمية".



وتابع المجلس أن وصف السيسي لقوات الجيش الليبي بالمليشيات الإرهابية و-هي التي حاربت الإرهاب تحت مظلة الحكومة الشرعية ودعم المجتمع الدولي- "أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

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وطالب البيان، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه ذلك وإدانة هذا التهديد بشكل صريح".



واعتبر مجلس النواب ماجاء في كلمة الرئيس المصري "تهديداً مباشراً باستخدام القوة ضد دولتنا".

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات جيشه: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأضاف: "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

واعتبر أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".

وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا.



وأثارت تصريحات السيسي غضبا ليبيا واسعاً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.