كورونا.. السودان يسجل 8 وفيات و164 إصابة

الخرطوم / الخليج 365

أعلن السودان، السبت، تسجيل 8 وفيات و164 إصابة بكورونا، إضافة إلى 121 حالة تعاف من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الخميس الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و580، منها 521 وفاة، و3 آلاف و325 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 8 ملايين و893 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 465 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و724 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.