كورونا.. البحرين تسجل 3 وفيات و415 إصابة

المنامة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و415 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا 503 حالات تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 21 ألفا و331، بينها 60 وفاة، و15 ألفا و790 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و868 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 465 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و724 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.