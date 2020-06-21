تعاون قطري إيطالي لعلاج كورونا ببلازما المتعافين

الدوحة / الخليج 365
أعلنت الدوحة، السبت، نقلها عينات من بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا في قطر إلى إيطاليا لتعزيز ودعم البحوث الدولية حول دور البلازما في توفير علاج للوباء.
وجاء هذا التعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (شبه حكومية)، ومؤسسة حمد الطبية (حكومية) والسفارة الإيطالية في قطر.
وذكر بيان صادر عن "مؤسسة قطر"، أنه "تمت عملية نقل العينات من قطر إلى إيطاليا بعد فحص المتبرعين وجمعها منهم من قبل مؤسسة حمد الطبية"، دون تفاصيل أكثر.
وأوضح البيان أن "مؤسسة قطر ستسهل التواصل والإشراف على التعاون البحثي المشترك بين قسم بحوث الأمراض الانتقالية في مستشفى حمد ومستشفى ماتر أولبيا الإيطالية".
ونُقلت العينات، السبت، من مدينة الدوحة عبر طائرة عسكرية إيطالية، حسب المصدر ذاته.وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و869 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 465 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و724 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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