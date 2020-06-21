حماس تهنئ تركيا على انتخابها لرئاسة "الجمعية العامة"

محمد ماجد / الخليج 365

هنأ رئيس حركة "حماس" خارج فلسطين ماهر صلاح، تركيا على انتخابها لرئاسة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال صلاح خلال لقاء متلفز بثته قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة للحركة)، السبت، "نبارك لتركيا انتخابها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ75 المقرر انطلاقها في سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف: "لعل ذلك فرصة أن يضاف لجهود تركيا السياسية المشكورة والمواقف المعروفة للرئيس رجب طيب أردوغان، لأن تقوم بجهد خلال فترة رئاستها للدفاع عن الحق الفلسطيني والمقاومة واستعادة وضع أونروا، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين".

والأربعاء، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، رئيسا للدورة الـ 75، المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وفي سياق آخر، قال صلاح إن "مخطط الضم (الإسرائيلي) جريمة إضافية تضاف إلى جريمة احتلال فلسطين، وهو استمرار في العدوان على شعبنا ولن يمر مرور الكرام".

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وأضاف أن "حركة حماس والكل الفلسطيني متفق على ضرورة المواجهة لخطة ضم الضفة الغربية، والبدء ببرنامج مواجهة يبدأ من الميدان في الضفة الغربية ويمر بباقي مناطق التواجد الفلسطيني".

واعتبر أن خطة الضم "تمثل تعديا كبيرا على الأردن ودوره وخاصة في القدس".

ولفت إلى أن "التوافق الكبير مع الأردن برفض التوطين والوطن البديل، وهم (الأردنيون) معنيون بمواجهة خطة الضم".

وأوضح صلاح، أن الفلسطينيين لا تزال لديهم القدرة على المقاومة، وأن "إسرائيل تقتنص اللحظة الراهنة لتمرر المشاريع، وتستغل ضعف وانشغال المنطقة".

وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لاعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.