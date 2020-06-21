انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

عفرين/الخليج 365

انفجرت سيارة مفخخة، السبت، بمدينة عفرين السورية، تسببت بإصابة 4 مدنيين بجروح، بينهم أطفال.

وحسب مراسل الخليج 365 تسبب الانفجار، بأضرار في الممتلكات.

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وتشتبه القوات الأمنية في المنطقة، بوقوف منظمة ي ب ك/بي كا كا، وراء الانفجار.ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر مدينة عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت (جنوب عفرين) التي تسيطر عليها المنظمة.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال تل رفعت التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من عفرين في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر"، آنذاك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.