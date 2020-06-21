كورونا العراق.. حظر تجوال شامل في 3 محافظات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت 3 محافظات عراقية، السبت، حظرا شاملا للتجوال من أجل مواجهة فيروس كورونا، إثر زيادة الإصابات.

فبعد ساعات من تطبيق محافظة ذي قار (جنوب) حظر شاملا للتجوال لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل (وسط) والديوانية (جنوب) حظر مماثلا لمدة أسبوع.

وقالت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا بمحافظة بابل، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر فرض حظر التجوال الشامل في بابل لمدة أسبوع للوقاية من كورونا".

وأضافت أن "الحظر الشامل يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد (3:00 ت.غ) ويستمر لمدة أسبوع".

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من جانبها، أفادت خلية الأزمة في محافظة الديوانية في بيان، أنها "قررت فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ابتداء من الأحد مع تشديد الإجراءات بحق المخالفين".

وفي وقت سابق السبت، أعلن ناظم الوائلي محافظ ذي قار، فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة حتى إشعار آخر، بسبب زيادة إصابات كورونا.

ويسجل العراق إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى في بقية محافظات البلاد (الإجمالي 18)، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.