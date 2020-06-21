وزير الصحة يشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي

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شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف، مع التباعد الاجتماعي.
وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مهم جدًا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة”.
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