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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة » تشهر بصاحب محطة تبيع «وقود مغشوش» في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود في مكة المكرمة، قام بالغش في معيار الوقود وحيازة منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.
وحثت الوزارة، عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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