شكرا لقرائتكم خبر عن معدل نمو العدوى ورصد التجمعات والدوام المرن.. موضوعات يناقشها مؤتمر الصحة عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” اليوم الأحد.

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويناقش التحليل الوبائي للحالات الحرجة، ومعدل نمو العدوى.

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كما يستعرض العبدالعالي خلال المؤتمر، الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 الماضية، والمستجدات في الخدمات الصحية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

ويتحدث في المؤتمر أيضاً المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة المخالفين وغير الملتزمين بالتباعد الجسدي أو بارتداء الكمامة، وكذلك رصد أماكن التجمعات المخالفة في مناطق المملكة.

ويستضيف المؤتمر أيضا ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستعرض خلال المؤتمر نسب حضور موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل، واستمرار تطبيق الدوام المرن، والعمل بتطبيق التبروتوكولات الوقائية، والموظفون والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقرات العمل.