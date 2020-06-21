شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تعلن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد بعد رفع منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أضافت وزارة الشؤون الإسلامية، تحديثاً للبروتوكول الوقائي في المساجد، وذلك بعد قرار العودة للحياة الطبيعية.

وجاءت أهم التحديثات على البروتوكولات الوقائية للمساجد كالتالي:

– فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بوقت كاف وإقفاله بعد الصلاة بـ 30 دقيقة.

– السماح بإقامةصلاة الجمعةمؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة.

– فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفاله بعد الصلاة بـ ٣٠دقيقة، على ألا تتجاوز مدة الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.

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وحثت الوزارة المصلين على الحفاظ على مسافة متر ونصف بين كل مصل والآخر من كل الجهات.

كما تضمنت التحديثات السماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد الواقعة في الطرق السريعة، والسماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصلاة داخل المساجد.