البرلمان الليبي يعلق على تصريحات السيسي بشأن ليبيا

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وقال، في تصريحات لـ"RT"، اليوم السبت: "البرلمان يؤيد ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد السيسي"، مضيفا: "نرحب بتأكيد السيسي على أن سرت وحقول النفط خط أحمر وأن مصر لن تتردد في التدخل العسكري إذا ما تجاوز المرتزقة والجماعات الإرهابية تلك المنطقة".

وتابع: "أي تدخل مصري سيكون بدعوة من الشعب الليبي الذي تظاهر في عدة مدن دعما لتصريحات السيسي"، مضيفا: "أي تدخل سيكون تحت إشراف الجيش الليبي وبترحيب شعبي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث، في وقت سابق اليوم السبت، عن الجيش المصري وقال إن "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي".

وتابع السيسي: "دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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وجاء حديث السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، الذي أكد أن "السيسي، تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".