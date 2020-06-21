تميم بن حمد يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان… فماذا بحثا؟

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم السبت، بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي بين تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان، جاء في أعقاب تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من مساء اليوم، والتي قال فيها، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".
وأشار السيسي إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".
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