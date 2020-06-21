السعودية: أمن مصر من أمن المملكة ولها الحق في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، بأن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن التوصل إلى حل شامل في ليبيا.

وأكدت الوكالة بأن وزارة الخارجية السعودية تعضد مبادرة السيسي بشأن التوصل إلى حل شامل في ليبيا، يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".