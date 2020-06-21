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وأضاف المصدر" سيتم إعادة الجثامين الطلاب في مقابر (فاروق) بعد إعطاء كل جثة رقما متسلسلا، ليكون مطابق لملف فيه صورة الجثة وتقريرها التشريحي، بجانب الاحتفاظ بعينة ( دي إن إيه) من كل رفات الطلاب حتى التعرف على هوية أصحابها".
وكان النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أنشأ لجنة للتحقيقات حول الأحداث في معسكر العيلفون عام 1998، والتي راح ضحيتها حوالي 200 طالب، حاولوا الخروج من المعسكر لقضاء إجازة عيد الأضحى، لكن في ظروف غامضة وجدوا مصروعين غرقا، حسب تقارير صحفية حينذاك.
يذكر أن لجنة التحقيقات التي أنشئت بواسطة النيابة العامة، بوقت سابق، كشفت مكان دفن جثث الطلاب بإحدى المقابر بالعاصمة الخرطوم.
وأشارت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن الطلاب التسعة الذين تم تشريح جثثهم كانوا في مقبرة واحدة يصل عمقها 5 أمتار، بمقابر "الصحافة" بالعاصمة الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تشريح جثث طلاب سودانيين تعود لأحداث معسكر "العيلفون" أظهرت وجود إصابات نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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