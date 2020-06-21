نائب عراقي يتحدث عن كارثة قد تصيب أكثر من نصف مليون طالب

وجاء في وثيقة، نشرها موقع "بغداد اليوم": "على رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط".
وأضافت الوثيقة "هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية اذا اصرت وزارة التربية على قرار إجراء الامتحانات الوزارية لهم وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات".
وطالب الدلفي "رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق".
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