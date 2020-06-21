الإمارات: نقف مع مصر في كل ما تتخذه لحماية أمنها

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت: "أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم في سيدي براني بخصوص ليبيا".

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وأضافت: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة".

وتايعت: "أشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا".

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث، في وقت سابق اليوم السبت، عن الجيش المصري وقال إن "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي".

وتابع السيسي: "دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وجاء حديث السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، الذي أكد أن "السيسي، تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".