شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توسيع التعاون مع دول الخليج أولويات سياستنا الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين اليوم السبت، إن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأوضح في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية هي توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية و الأمنية".

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وأضاف، أن "ذلك يتم على أساس متوازن واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".