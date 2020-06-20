شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مساء اليوم السبت، استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل على كافة مناطق المملكة، مع عودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى طبيعتها قبل بدء جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.