شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مساء اليوم السبت، استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل على كافة مناطق المملكة، مع عودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى طبيعتها قبل بدء جائحة كورونا.