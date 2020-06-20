شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة السطو المسلح بالرياض.. وضبط شخص أحرق عدة مركبات بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من الجناة والمخالفين، من المتورطين في أعمال إجرامية ومخالفة للقانون والنظام، في العديد من المناطق على مستوى المملكة.

Advertisements

ونشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله تفاصيل ضبط مواطن يقوم إشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، وآخر قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما في منطقة القصيم، فقد تمكن رجال الأمن من الإطاحة بستة مواطنين مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن علمها، وضبط بحوزتهم أقراص من مادة الزنكس المحظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبة مسروقة.

وفي منطقة الرياض تم القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بالسطو المسلح على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة، والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات.