«التجارة» توضح بنود بروتوكول عودة العمل بمحلات الحلاقة الرجالية (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهم بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية، وذلك بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية غدا بمختلف مناطق ومدن المملكة. وتضمنت هذه البروتوكولات ما يلي: – حظر دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات حلاقة الأطفال. – يجب إلغاء جميع خدمات المساج في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى إشعار آخر. – منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه. – يفضل الحجز المسبق. Advertisements – حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم. – ارتداء الكمامة في جميع الأوقات قدر المستطاع. – يجب أخذ بيانات كل عميل. – يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل. – يجب استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، وكذلك الاقتصار على حلاقة الرأس والذقن.

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