شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف بكهرباء المخواة صعقاً أثناء أداء مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي موظف بشركة الكهرباء بالمخواة صعقاً أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن فرق الهلال الاحمر باشرت بلاغاً عن تعرض أحد موظفي شركة الكهرباء بالمخواه لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية؛ما تسبب في وفاته.

وأشار “الزهراني” إلى أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر واتضح أنه قد فارق الحياة.