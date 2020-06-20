شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة عمرها 101 عام تهزم كورونا.. غادرت مستشفى الملك خالد بعد تعافيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعافت – بفضل الله- مواطنة معمرة تبلغ 101 عام، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وغادرت المواطنة التي لم يُكشف النقاب عن اسمها،مستشفى الملك خالد الجامعيفيالمدينة الطبيةبجامعةالملك سعودبعد تمام شفائها بحمدالله. وكانت المواطنة قد عانت من صعوبات في التنفس، وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا، ووضعت في الحجر الصحي إلى أن تعافت حاليا لدرجة تسمح لها بالخروج من المستشفى.

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